Ain : un projet de tiers-lieu labellisé pour la seconde fois

Un tiers-lieu basé dans le département de l'Ain a été récompensé pour la seconde fois par un dispositif de soutien national.

80 projets lauréats du label "Fabriques de territoires" et 16 projets lauréats de l'appel à projet "Manufactures de proximité" ont été dévoilés par la ministre déléguée chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat, Françoise Gatel, dans le cadre du dispositif de soutien aux tiers-lieux mis en place par l'Agence national de la cohésion des territoires (ANCT).

Lire aussi : Ain : le chômage augmente de 0,6% lors du troisième trimestre 2024

Neuf projets d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été retenus dans la première catégorie, deux autres dans la seconde catégorie. Parmi eux, le Label 01 dans le département de l'Ain. Créé en 2016 et labellisé "Fabrique de territoires" en 2020, Label 01 obtient donc ce label pour trois années supplémentaires. Il est implanté dans le quartier politique de la ville d'Ambérieu-en-Bugey et développe de l'accompagnement à la création d'entreprise, à la formation et à la diffusion de la culture du numérique. Avec ce renouvellement de label, Label 01 bénéficiera d'une subvention forfaitaire de 100 000 euros sur trois ans.

"Il joue un rôle structurant pour le territoire en matière d’accompagnement et de mise en relation des tiers lieux du département depuis déjà plusieurs années, précise la préfète de l'Ain. La création d’un consortium, avec Plastic campus et Domb’Innov, permet un rayonnement plus important sur le département ainsi qu’une diversité de projets communs à explorer". Ce dispositif doit permettre le renforcement des tiers-lieux comme celui-ci, qui assurent un service de proximité aux habitants et contribue au développement économique régional.

Lire aussi : Vélo : le Grand Plateau de Villeurbanne, un lieu novateur propulsé par la Métropole de Lyon