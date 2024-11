Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. (Photo by Valeria Mongelli / AFP)

La ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques effectuera un déplacement à Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie, jeudi 21 novembre.

Attendue à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), jeudi 21 novembre, la ministre Agnès Pannier-Runacher annoncera un nouveau plan de prévention des risques glaciaires et périglaciaires, des mesures de protection des glaciers et écosystèmes post-glaciaires, ainsi qu'un renforcement du soutien de l'Etat aux territoires montagneux. Cela fait notamment écho au Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), annoncé par le Premier ministre, Michel Barnier, à Eveux après son déplacement à Givors, le 25 octobre dernier.

La ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention sera accueillie dans la matinée au pied du téléphérique du Brévent, avant de participer à une table ronde autour de la fonte des glaciers et de l'avenir de la montagne. Une visioconférence est aussi prévue dans l'après-midi avec l’ambassadeur Climat et la délégation française présents à Bakou (Azerbaïdjan), afin de faire un point sur les discussions en cours à la COP 29. Pour rappel, elle prend fin ce vendredi 22 novembre.

