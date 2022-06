Près de Lyon, le département de l'Ain est passé en vigilance orange face au risque d'orages. L'alerte est notamment déclenchée pour des épisodes violents à prévoir en soirée.

Quelques averses orageuses, sans gravité, circulent actuellement sur l'ouest de l'Ain selon Météo France. Celles-ci pourraient évoluer vers des épisodes plus violents à partir de 19h y compris dans l'est du département. Les météorologues prévoient notamment de potentielles chutes de grêle de taille moyenne, des rafales jusqu'à 90 km/h et des précipitations intenses (jusqu'à 20 à 30 mm en moins d'une heure). Ces orages prendront la direction du nord-est et de la Suisse, mais des averses pourront persister.