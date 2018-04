Agenda : que faire à Lyon ce week-end des 20, 21 et 22 avril ?

Pour ce dernier week-end de vacances, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les activités à ne pas manquer. Au programme : Lyon Bière Festival, course caritative, festival de science-fiction, et projections au musée des Beaux-Arts.

Savourer des bières à la Sucrière...

Pour sa troisième édition, le Lyon Bière Festival revient à la Sucrière pour vous faire découvrir le talent de brasseurs du monde entier. Pour plus d'animation, de nombreux DJs de la région seront présents pour une sélection musicale variée et une soirée "Beer'n'Mix". Petit plus cette année : le cidre et le whisky seront également de la partie.

Samedi et dimanche à la Sucrière (Confluence) - Plus d'informations sur le site du festival

... ou voyager au festival des Intergalactiques

N'attendez plus, après ce week-end, le festival ferme ses portes. Pour cela, Les Intergalactiques vont ont réservé un programme bien chargé : des tables rondes sur le thème de l'intelligence artificielle et de la science-fiction dès 18h30 ce vendredi, un concours de courts-métrages et un après-midi Fanzine (en extérieur qui plus est) le lendemain, et pour finir, quoi de mieux que de passer son dimanche au vide grenier du Geek ?

Vendredi, samedi et dimanche, à la Part-Dieu (Lyon 3e) et la MJC Monplaisir (Lyon 8e) - Plus d'informations sur le site du festival

Courir pour la bonne cause...

Ce dimanche 22 avril, l'association des Médecins et Pharmaciens du Cœur organise la Course du Cœur. Tous les bénéfices seront au profit d'enfants hospitalisés en cancérologie à Lyon. Le rendez-vous est donné à 9h, au parc de Gerland. Selon votre niveau, vous aurez le choix entre un parcours de 6km ou de 12km. Un course d'1km est également organisée pour les enfants, ainsi qu'une garderie avec diverses activités. Après l'effort, tombola et buvette sont au programme.

Dimanche à 9h, au parc de Gerland (Lyon 7e) - Pour réserver votre dossard, c'est ici

... et rendre hommage à Truphémus

À l'occasion de l'exposition Hommage à Jacques Truphémus, qui sera présente au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 23 avril, quatre projections de films seront consacrés au célèbre peintre lyonnais. Présentés samedi et dimanche dès 14h30, trois des films dureront 52 minutes, et un 13 minutes. A noter qu'une soirée d'hommage lui sera dédiée lundi 23 avril à 18h30, pour la clôture de l'exposition.

Samedi et dimanche à 14h30, au Musée des Beaux-Arts de Lyon (Lyon 1er) - Billet à 3€ en vente ici

Encourager les pilotes du rallye Charbonnières...

Elle fait partie des plus anciennes courses contre la montre de France, compte pour le championnat des Rallyes Team et le trophée Michelin. Cette année, le Rallye automobile Lyon Charbonnière a 70 ans, et pour fêter cela Thierry Neuville, vice-champion du monde des rallyes, sera présent en tant que maître de cérémonie. La course se déroulera du 19 au 21 avril, au départ de Charbonnières jusqu'à son arrivée à Lyon (7e arrondissement). Passionnés ou amateurs de sensations fortes, vous êtes tous invités à venir encourager les pilotes.

Du 19 au 21 avril, départ Charbonnières arrivée Lyon 7e - Plus d'informations sur ce site

... ou assister à la rencontre de l'Antiquité et de la culture pop

Peut-être n'y avez-vous jamais prêté attention, mais le mythe des Amazones se retrouve souvent dans la culture pop contemporaine. Le but d'Antiquipop est d'analyser et recenser ces références qui sont de plus en plus nombreuses depuis les années 2000, et de les partager avec le public. Wonder Woman, Xena, Lara Croft... Les femmes créées à l'image des Amazones posent la question du stéréotype et des symboles véhiculés. Ainsi, Antiquipop organise une réception ce vendredi 20 avril de 18h à 20h à la bibliothèque de Jean Macé, pour en discuter, que vous soyez fans de culture populaire ou passionnés par l'Antiquité.

Vendredi 20 avril à 18h00, bibliothèque de Lyon 7e (Jean Macé) - Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

On vous en a déjà parlé...

• Du 20 au 25 avril, l'Opéra de Lyon vous propose un programme inspiré de Giacometti (Jirí Kylián) et de Nina Simone (Johan Inger) dont la première représentation se tient ce vendredi.

• William Z. Villain sera en concert au Groom (Lyon 1er) samedi à 20h30. L'artiste vous fera découvrir son univers folk-blues dont fait partie sa chanson phare Anybody gonna move ?

• Si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, partez sur les traces de Corto Maltese. L'exposition "Hugo Pratt lignes d'horizons" est ouverte au public au Musée des Confluences jusqu'au 24 mars 2019.