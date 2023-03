Aéroport de Lyon : une nouvelle ligne à destination du Maroc

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ouvre un vol direct à destination d'Oujda au Maroc, dès le 21 juin 2023.

Lyon et Oujda bientôt reliées en deux heures par la compagnie low-cost émirienne, Air Arabia. Au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le site ouvre une nouvelle ligne directe, uniquement les mercredis à partir du 21 juin.

Située à la frontière du Maroc et de l'Algérie, une autre compagnie arienne à bas prix, Transavia, permet déjà de faire la liaison internationale entre Lyon et la ville d'Oujda. Dès aujourd'hui, il est possible de réserver ses billets d'avion via le site Air Arabia. Les tarifs pour rejoindre Oujda varient entre 48 euros et 180 euros pour un aller-retour.