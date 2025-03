Adolescent tué à Villeurbanne : l'automobiliste avait consommé des stupéfiants

Un jeune homme de 16 est décédé mercredi soir après avoir été percuté par une voiture à Villeurbanne. L'automobiliste de 21 ans était positif aux stupéfiants au moment des faits.

Une tragédie de plus en trottinette dans la métropole de Lyon. Ce mercredi 26 mars, vers 21h, un adolescent de 16 ans a perdu la vie à trottinette après avoir été fauché par un automobiliste. Le conducteur, âgé de 21 ans, ne s'est pas arrêté après le choc et a abandonné sa voiture quelques mètres plus loin. Il a finalement été interpellé plus tard dans la soirée et déféré devant le tribunal judiciaire ce vendredi.

Après son passage devant le juge d'instruction, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Lyon pour "délit de fuite et conduite avec un permis de conduire invalidé pour solde de points nul", "défaut d'assurance", ainsi que "conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants".

Le parquet de Lyon a également requis son placement en détention provisoire.

Un élève de seconde

Projeté à plusieurs mètres, le jeune adolescent de 16 ans a été tué sur le coup. Selon les information du Progrès, il s'appelait Timéo et était scolarisé en classe de seconde au lycée Jean-Baptiste-Lassalle (Lyon 1er). Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement depuis l'annonce de l'accident.