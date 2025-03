Municipales 2026 : un ex-Collomb soutient la candidature d'Aulas

Alors que la candidature de Jean-Michel Aulas pour les prochaines municipales se fait attendre, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais vient de recevoir un soutien de taille.

"Lyon mérite un cap. Pas un casting." C'est pas ces mots que l'élu lyonnais Charles-Franck Lévy a apporté son "soutien de principe" à la candidature de Jean-Michel Aulas. "Parce qu'il connaît Lyon. Parce qu'il l'a toujours défendue."

Dans un communiqué publié par le collectif en ligne Génération Aulas, le conseiller municipal a reconnu qu'il avait toujours "su construire, rassembler, décider, là où tant d’autres commentent, hésitent ou calculent". "Sa vision, son énergie et sa capacité à faire converger les talents sont des atouts précieux pour porter Lyon plus haut, plus fort", a-t-il ajouté.

Lire aussi : Municipales 2026 : "J'écoute les Lyonnais", assure Aulas qui attaque Doucet

Un soutien particulièrement symbolique pour l'ancien patron de l'OL. Le conseiller du 8e arrondissement de Lyon est effectivement un ancien du clan Collomb. Il siège aujourd'hui dans le groupe "Pour Lyon", présidé par l'ancien maire avant son décès.

Des ralliements en cascade

Plus tôt dans la journée, Aurélie Bonnet Saint Georges, conseillère du 2e arrondissement, a elle aussi apporté son soutien à Jean-Michel Aulas. "Lyon a besoin d'un bâtisseur, d'un leader capable de rassembler, d'innover et de redonner à notre ville toute sa splendeur", a-t-elle partagé dans un communiqué.

"Son expérience et sa détermination sont des atouts incontestables pour donner à notre ville l'élan qu'elle attend."

Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas "réfléchit" à se lancer

Avant elle, plusieurs élus lyonnais ont déjà apporté leur soutien à l'ancien président du club. Thomas Rudigoz pour Renaissance, Gilles Gascon ou Béatrice de Montille pour LR... Il ne manque plus que l'officialisation de la part du peut-être futur candidat.

"Sans avoir pris de décision, j'écoute les Lyonnais qui constatent que notre belle ville s'est transformée pour devenir non sécurisée, complètement saturée donc polluée, exsangue financièrement et réclament une personne de la société civile pour réunir le bon sens sans dogme", a-t-il cette semaine sur ses réseaux sociaux, sans toutefois donner plus de précisions.