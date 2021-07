Accident mortel sur l'A6 près de Lyon : le bébé est sorti du coma

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, un dramatique accident sur l'A6 à hauteur de Saint-Georges-de-Reneins avait coûté la vie à trois personnes. Un bébé était plongé dans le coma, il en est désormais sorti.

Le drame s'était produit dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Sur l'A6, à hauteur de Saint-Georges-de-Reneins, près de Lyon, une octogénaire roulait en contresens et avait percuté de plein fouet la voiture d'un couple et de son bébé. La petite fille de moins d'un an est la seule survivante de cette accident car les trois autres personnes avaient perdu la vie.

Elle devrait être prise en charge par ses grands-parents

Selon Le Progrès, le nourrisson est sorti du coma dans lequel il était plongé. Il se trouve désormais en rééducation. Ses grands-parents devraient le prendre en charge à sa sortie de l'hôpital. Pour rappel, un autre incident a eu lieu au même moment, au même endroit. Celui-ci avait fait trois blessés.

A lire également : Près de Lyon : un double accident fait trois morts et quatre blessés sur l’A6