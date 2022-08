Accident de trottinette à Lyon : la Préfecture évoque des contrôles et des aménagements

Dans les prochains jours, la préfecture du Rhône doit rencontrer les représentants de la Ville de Lyon et de la Métropole afin d'évoquer des modifications concernant la sécurité routière dans l'agglomération lyonnaise. Cela intervient après la mort de deux adolescents en trottinette lundi.

L'émotion est toujours présente après le décès de deux adolescents de 15 et 17 ans lundi dans le 2e arrondissement. Les deux lycéens circulaient en trottinette sur le quai Maréchal-Joffre lorsqu'ils ont été percutés par une ambulance privée. Désormais l'heure est visiblement à la réflexion pour apporter des réponses à la question de la sécurité routière dans l'agglomération lyonnaise. Ainsi, la préfecture du Rhône a exprimé dans un tweet son intention de rencontrer dans les prochains jours des représentants de la Ville de Lyon et de la Métropole.

"Renforcement de la répression et de la prévention"

Le sujet se portera notamment sur "le renforcement de la répression et de la prévention", mais aussi "des aménagements de la voirie". Mardi, le maire Grégory Doucet avait déclaré que "la sécurité routière est l’une de nos priorités. La Ville de Lyon, le Préfet du Rhône et la Métropole se mobilisent d’ores et déjà pour mettre en place les aménagements de voiries, signalétiques, contrôles de vitesse et campagnes de sensibilisation nécessaires, avait assuré l'élu. L’enquête est toujours en cours. Ces conclusions nous permettront d’identifier de nouvelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité routière à Lyon."

