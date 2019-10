Abandonné par Hop : le vol Lyon - La Rochelle fait son retour

Il y aura toujours des avions entre La Rochelle et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, malgré le retrait de Air France Hop sur la liaison.

Au 31 octobre, Air France Hop n'assurera plus les vols entre Lyon Saint-Exupéry et La Rochelle / Île de Ré. Néanmoins, la compagnie Chalair vient de remporter un appel d'offres européen pour la délégation de service public pour cette liaison et va rependre la ligne qu'elle exploitera sans concurrence face à elle.

Ainsi, à partir du 3 novembre, des vols relieront La Rochelle à Lyon à 6h et 17h10, du lundi au vendredi, et Lyon à La Rochelle à 8h45 et 19h15. Ce sont les mêmes horaires que l'ancienne ligne exploitée par Hop. Aucun vol ne sera programmé le samedi, le dimanche, seuls ceux en fin de journée seront proposés par Chalair (17h10 depuis La Rochelle, 19h15, depuis Lyon).

Le prix d'appel pour ces vols sera de 56 euros l'aller simple et la ligne sera assuré en ATR 72-500 d'une capacité de 70 sièges.