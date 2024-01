A6, A47, A42... De nouveaux blocages prévus par les agriculteurs près de Lyon

Trois points de blocage seront en place ce matin près de Lyon dans le cadre du mouvement de protestation des agriculteurs.

Après des blocages de l'A7 dans la Drôme en début de semaine, les agriculteurs du Rhône bloquent les autoroutes A6/M6 et A47 à Limonest et Givors depuis ce mercredi en milieu d'après-midi. Ils devraient maintenir le blocage jusqu'à midi, mais n'excluent pas de prolonger la mobilisation. Un point de situation sera réalisé à 10 h pour décider de la suite à donner au mouvement.

Selon plusieurs témoins, hier en fin de journée, il fallait environ 2 h pour relier le 6e arrondissement de Lyon à Ecully, jusqu'à près de 3 h pour un trajet Tassin-Dardilly et plus de 3 h pour relier Solaize à Limonest.

Un barrage sur l'A42 à hauteur de Vaulx-en-Velin

Ce jeudi, ce sont les agriculteurs de l'Ain qui vont se joindre au mouvement prévoyant un barrage sur l'autoroute A42 pour bloquer l'accès à Lyon. Une soixantaine de tracteurs et 200 personnes devraient être mobilisés. Portée par la FDSEA de l'Ain et les Jeunes agriculteurs, la mobilisation est attendue entre Beynost et Villeurbanne en matinée puisqu'un rendez-vous est fixé à 8 h 45 à Beynost. Le barrage sera mis en place à hauteur de Vaulx-en-Velin.

Les déviations à suivre :

Sur l'A47 : Au niveau du Noeud de Ternay, la circulation sera coupée à hauteur de la sortie 9.3 de l'A47 dans le sens Givors-Saint-Etienne et à hauteur de la sortie 11 dans le sens Saint-Etienne-Lyon. Il est ainsi recommandé d'emprunter la D342 et l'A450 dans les deux sens de circulation.

Sur l'A6/M6 : Au niveau de la Porte de Lyon, la circulation sera coupée sur la A6/M6 après la jonction avec l'autoroute A89 dans le sens Paris-Lyon et à hauteur de la sortie 34 dans le sens Lyon-Paris. La bretelle d'accès à Lyon depuis l'autoroute A89 sera également fermée. Il est recommandé d'emprunter l'A46 et la RN346 (rocade Est) dans les deux sens.