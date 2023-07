Suite à l’incendie survenu vendredi 30 juin à la coursive de Saint-Fons, la Métropole de Lyon propose des solutions de relogement d’urgence.

Une grande partie des 25 entreprises de la coursive de Saint-Fons sont parties en fumée à la fin de la semaine dernière. Heureusement l’incendie n’a fait aucune victime, mais les différents entrepreneurs se sont trouvés du jour au lendemain sans locaux. "Je condamne fermement cet incendie volontaire qui met dans de grandes difficultés l’ensemble des entreprises hébergées au sein de la Coursive", déclare Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Des locaux et un apport économique pour les entreprises touchées

Pour essayer de venir en aide le plus rapidement possible à ces dizaines d’entrepreneurs, la Métropole de Lyon a décidé de mettre en place un relogement d’urgence. Les entreprises vont pouvoir trouver refuge dans trois pôles LYVE du territoire : à Lyon 9 (La Duchère), Neuville-sur-Saône et Givors. Dans le même temps, le H7 et la Sem patrimoniale ont aussi proposé d’héberger les entreprises.

En complément de cette proposition de locaux, la Métropole va mettre en place un système de gratuité de loyer et prendra en charge les loyers jusqu’à la fin de l’année.

Pour rappel, 2 000 m2 ont brûlé. Malgré la rapidité des 32 sapeurs-pompiers venus à bord de neuf engins issus des casernes de Gerland, Saint-Priest ou encore de Feyzin, la plupart des bureaux ont pris feu.