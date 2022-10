À Roanne, le jeune soupçonné d'agressions sexuelles sur une fillette incarcéré

L’adolescent de 16 ans soupçonné d’agressions sexuelles sur une fillette de 6 ans à Roanne, dans la Loire, a été placé en détention provisoire. Il avait été interpellé et roué de coups par 4 personnes, dont le père de l’enfant.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la mère d’une fillette de six ans s’était retrouvée nez à nez avec un jeune homme sortant de la chambre de sa fille, située au 1er étage de leur maison. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce mineur de 16 ans est soupçonné d’avoir fait subir des attouchements à caractère sexuel à l’enfant.

Interpellé puis roué de coups le soir suivant par le père de l’enfant et trois amis et voisin, l’adolescent, qui "nie les faits qui lui sont reprochés", selon le parquet, a été placé "en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD), conformément aux réquisitions du parquet". Ce mineur isolé, qui résidait depuis une quinzaine de jours dans une structure spécialisée voisine de la maison reste, a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées sur mineur de moins de 15 ans et reste à ce jour présumé coupable.

Par ailleurs, le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, devrait se pencher dans les prochains jours sur la vengeance des quatre hommes, qu'il juge "inadmissible".