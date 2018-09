À part les Journées du patrimoine, que faire à Lyon ce week-end ?

Les Journées du patrimoine, c’est le week-end que de nombreuses personnes attendent chaque année. Châteaux, mairies, traboules, églises et tant d’autres lieux du patrimoine lyonnais sont exceptionnellement ouverts pour l'occasion. Mais que faire pour ceux qui veulent sortir ou se changer les idées ces 14, 15 et 16 septembre ? Lyon Capitale a concocté pour vous une sélection des meilleurs événements.

Multiculturalisme culinaire aux Subsistances

Pour la 3e édition, l’évènement Lyon Street Food se tient dans la cité de la gastronomie. Au total, 70 chefs, 40 ateliers, 18 000 festivaliers et pas moins de 55 000 portions seront servies pour vous faire découvrir les spécialités culinaires et vous faire voyager aux quatre coins du monde, tout en restant sous la superbe verrière des Subsistances

Vendredi 14 septembre de 18h à minuit, samedi de 11h à minuit et dimanche de 11h à 21h à partir de 6€ en prévente et 7,50€ plein tarif. Vente sur internet de la monnaie du festival, les « miam » à 2€ pièce. Rendez-vous 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er.

Les femmes à l'honneur

Dans le cadre du festival Lyon Gagne avec ses Femmes, organisé par l'association Les Lumineuses, les performances féminines dans le domaine sportif, économique, littéraire et autres sont mises en avant par le biais de plusieurs animations à Lyon. Conférences, ateliers et rencontres sportives sont au programme.

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre. Voir la programmation ici.

Au coeur de l'héritage chinois

À l'occasion de l'événement Chine : construire l'héritage, consacré à l'architecture chinoise, l'artiste PU Yingwei présente ses oeuvres pour son exposition Double Empire. Par des photographies, vidéos, peintures et installations, il pose notamment un regard particulier sur l'urbanisme.

Vendredi 14 et samedi 15 septembre de 10h à 18h au musée du Nouvel Institut Franco-Chinois, 2 rue Sœur Bouvier. Plein tarif : 5€, tarif groupe : 2,5€, gratuit pour les étudiants, chômeurs et enfants de moins de 12 ans. Le musée n'accepte pas la carte bleue.

La Croix-Rousse étale sa marchandise

Pendant deux jours, les commerçants venus de la France entière exposeront leurs marchandises sur le plateau de la Croix-Rousse, lors de la Grande Braderie. Au programme, dégustations, vente d'articles de créateurs et d'artisans, découverte de l'histoire du quartier ainsi que plusieurs animations.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h sur le plateau de la Croix-Rousse.

Un ballet virtuel à l'Hôtel-Dieu

À l'occasion de la 18e édition de la Biennale de la Danse, le Grand Hôtel-Dieu devient l'une des principales scènes de l'événement. Le public y est convié pour assister notamment à une expérience originale : un ballet virtuel. Tout un dispositif sera installé sur le site pour transformer l'Hôtel de Dieu en véritable théâtre de la réalité virtuelle.

Samedi 15 septembre de 12h à 18h à l'Hôtel-Dieu. Entrée gratuite. Durée de l'expérience : 5 minutes.

Une séance d'épouvante aux Terreaux

Les salles Lumière Terreaux présente le film "It Follows" en fin de soirée. L'oeuvre raconte l'histoire de Jay, qui après une expérience sexuelle, est confrontée à d'étranges visions et a l'impression d'être perpétuellement suivie. Elle tente alors de trouver une échappatoire face à la menace qui la guette. Un film captivant et angoissant, qui a notamment reçu le prix de la critique au Festival du Cinéma Américain de Deauville en 2014.

Samedi 15 septembre à 22h30 dans les salles Lumière Terreaux au 40 rue du Président Edouard Herriot. Interdit au moins de 12 ans. Billetterie ici.

Un zoo urbain

Dans un bâtiment de 600 mètre carrés au coeur du 6e arrondissement de Lyon, 40 artistes multidisciplinaires présentent leurs oeuvres lors de l'exposition Zoo Art Show. Peintures, sculptures, collages, objets, cette exposition vous fera vivre une expérience 100 % street culture.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h à 19h au 61 rue de Créqui. Entrée gratuite.