À Oullins-Pierre-Bénite, la Grande rue bientôt en partie à sens unique

Après plusieurs mois de confrontation avec le maire et les commerçants, la Métropole de Lyon va finalement lancer la deuxième étape d’expérimentation dans la Grande Rue d’Oullins-Pierre-Bénite le 29 juillet.

Après une première étape d’expérimentation dans le quartier de la Bussière à Oullins-Pierre-Bénite, la Métropole de Lyon lancera finalement le 29 juillet la seconde étape, avec la mise en sens unique partielle de la Grande Rue. Le projet, d’abord rejeté dans sa forme initiale, avait été repensé, notamment avec les commerçants de la Grande Rue, accepté, puis finalement rejeté en mars dernier.

"Au vu des chiffres du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2023, on a trop peur. On ne veut plus que la mise en sens-unique partielle soit expérimentée, on ne peut pas se permettre une prise de risque supplémentaire", expliquait Géraldine Dominguez, présidente de l'association des commerçants Oullins-Centre-Ville.

L’expérimentation conçue avec les commerçants maintenue

Malgré la fronde du maire de la commune, Jérôme Moroge, et des commerçants, l’expérimentation sera finalement maintenue. Elle concernera la Grande Rue, depuis le pont d’Oullins jusqu’à la rue du Perron, avec la mise en sens unique de la voie et la création d’un couloir de bus ouvert aux vélos. Les futurs itinéraires cyclables de la Voie Lyonnaise 6 seront également marqués au sol, sur les rues Narcisse Bertholey, Victor Hugo et de la Camille dans le sens Est-Ouest, ainsi que sur la Grande rue dans le sens Ouest-Est. Un marquage cyclable à double-sens sera aussi posé dans la rue de la République.

Si des collectifs de commerçants ont fait part de leur crainte, notamment pour leur chiffre d’affaires, la Métropole de Lyon assure dans un communiqué ce lundi que "d’autres insistent sur la réduction de la pollution et sur une meilleure attractivité de la Grande rue pour les piétons et cyclistes." Un scénario qui ne convainc pas non plus les usagers du vélo. "Le scénario 3 (l’expérimentation mise en place : Ndlr) ne nous satisfait pas puisque rien ne va changer entre la rue du Perron et la rue de la Camille, ni sur la rue de la Camille en elle-même", expliquait à Lyon Capitale, Frédérique Bienvenüe, co-présidente de la Ville à Vélo.

Il n’existe pas de "solution idéale"

Cette deuxième phase d’expérimentation se terminera en décembre 2024, avant une troisième étape dès le début de l’année 2025. Elle s’appuiera sur "le scénario proposé par la mairie, avec la mise à double-sens de la Grande rue", précise encore la Métropole de Lyon.

Et de conclure : "L’ensemble de ces modifications ne sont pas définitives. La Métropole de Lyon souhaite rappeler l’aspect expérimental des aménagements proposés. Les aménagements sont le résultat de plusieurs concertations qui ont montré qu’il n’existait pas de solution idéale. C’est pourquoi la Métropole s’est engagée auprès des riverains et de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite à tester les différents scénarios proposés par l’ensemble des acteurs."

