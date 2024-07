Les gendarmes constatent des excès de vitesse en pagaille sur ces axes près de Lyon

La gendarmerie du Rhône a mené de nombreux contrôles ce week-end autour de Lyon.

En ce second week-end des vacances scolaires les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière du Rhône ont multiplié les contrôles près de Lyon. La brigade motorisée de Brignais s'est ainsi positionnée sur la D342 à Chaponost, axe limité à 70 km/h.

Un conducteur arrêté à 144 km/h au lieu de 90 km/h

Trois véhicules ont été interceptés à des vitesses de 100, 107, 117 km/H. Un conducteur circulant à 113 km/h a par ailleurs été testé positif au cannabis et à l'alcool. Il s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire et son véhicule a été placé en fourrière.

Un autre contrôle mené sur l'A450 à Saint-Genis-Laval a permis d'arrêter deux conducteurs circulant à 138 et 140 km/h. La brigade motorisée de Dardilly a également arrêté une personne étrangère en situation irrégulière, un conducteur positif aux stupéfiants, six personnes faisant usage de leur téléphone portable, et trois personnes conduisant sans assurance.

Enfin, la brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône a intercepté un conducteur circulant à 144 km/h sur une axe limité à 90 km/h. Il s'est vu retirer son permis de conduire.