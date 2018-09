Dans le cadre de Lyon Free Bike, l'association Courir pour Elles propose une formule inédite avec l'édition Rouler pour Elles.

Une randonnée urbaine à vélo pour sensibiliser le grand public aux cancers féminins et offrir des soins aux femmes en traitement. C'est la nouvelle formule que propose ce dimanche Lyon Free Bike avec l'édition inédite Rouler pour Elles, une version cycliste de l'événement Courir pour Elles. Sur le parcours "Découverte", femmes, hommes et enfants pourront s'aventurer dans un raid urbain solidaire de 23km pour contribuer à un projet caritatif.

La randonnée est sécurisée et sans difficulté. Le parcours débute et se termine au parc de Gerland, et traverse plusieurs sites du patrimoine lyonnais, tels que la rue de la République et le parc de la Tête d'Or, dans lequel un ravitaillement sera proposé, en supplément de celui à l'arrivée.

L'association Courir Pour Elles dédiera 8€ du montant de chaque inscription à la prévention contre le cancer.

Dimanche 9 septembre à partir de 10h au parc de Gerland. Dès 8 ans, accompagné d'un adulte inscrit et identifié. Accord parental pour les mineurs - Retrait du dossard le samedi 8 septembre de 9h à 18h et le dimanche 9 septembre de 9h à 10h15 au parc de Gerland - Tarifs : 25€ pour les hommes et les femmes et 12 euros pour les enfants. Inscription ici