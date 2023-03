À Lyon, une collégienne menacée par un nain : "je vais t’étrangler !"

Une collégienne qui prenait un selfie a subit la colère d'une personne de petite taille. Se sentant moqué et a sorti un couteau avant de la menacer.

Les faits remontent à octobre 2022. Une collégienne de 4e se prend en selfie avec ses amies devant son établissement scolaire. Une personne de petite taille qui se trouve à proximité se met en colère. Le nain sort un couteau et commence à menacer la jeune fille : "je vais t'étrangler", lance-t-il. Ce dernier s'est senti moqué et pensait que les collégiennes le filmaient. La jeune fille s'est éloignée et à porté plainte, rapporte Le Progrès.

L'affaire était jugée mercredi 15 mars. L'accusé se défendait en expliquant qu'il subit régulièrement des moqueries aux abords de ce collège. Il poursuit en expliquant qu'il a tenté de se plaindre à la direction mais qu'aucune suite n'avait été donné, les faits se passant à l'extérieur. Le mis en cause a assuré qu'il pouvait se maîtriser mais qu'il souffrait de la situation. Pour l'heure, l'affaire a été renvoyée au 22 mai, l'accusé a été placé sous contrôle judiciaire.