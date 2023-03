Danse : Tumulte, une communauté baroque et électro-rock

Faire se rencontrer danse, musique baroque et tonalités électro-rock, tel est le pari du chorégraphe Bruno Pradet qui réunit dans Tumulte cinq danseurs accompagnés en live par une soprano, un contre-ténor et deux chanteurs/guitaristes.

Cherchant la fusion constante entre danse et musique, les neuf interprètes se lancent à corps perdus dans des enchaînements puissants et vertigineux où Pergolèse, Monteverdi, Porpora et Haendel se frottent à des sonorités rugueuses, faisant éclater les désordres d’un monde vacillant, le bruit des hommes, des âmes et des passions.

Ensemble, parfois en transe, ils défient le temps dans des danses vives et acérées évoquant des danses tribales à l’écriture résolument contemporaine. Un choc visuel et sonore !

Tumulte, cie Vilcanota/Bruno Pradet – Le 17 mars au centre Charlie-Chaplin de Vaulx-en-Velin