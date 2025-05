Calum Connor, un jeune anglais de 18 ans, a réalisé un exploit sportif : passer par dessus les 25 marches de la Cité internationale à Lyon, en réalisant un salto arrière.

Il fallait s'armer de courage et certainement être un petit peu fou pour tenter ce défi. A tout juste 18 ans, le Britannique Calum Connor s'est rendu à Lyon et plus précisément à la Cité internationale, près du parc de la Tête d'Or. Son objectif : franchir les 25 marches, mondialement connues des riders.

Objectif plus que réussi. Dans une vidéo publiée en début de semaine sur les réseaux sociaux, on y voit le Britannique arriver pleine vitesse et sauter par-dessus ces fameuses marches, tout en réalisant un salto arrière pendant son envol ! Un art maitrisé de bout en bout, puisque le jeune homme est atterri les deux pieds sur sa trottinette, sans la moindre égratignure.

Un Lyonnais l'a (presque) fait

Une nouvelle ligne - plus anecdotique - s'ajoute donc au palmarès de Calum Connor, médaillé de bronze aux derniers championnats du monde et également arrivé sur la troisième marche du podium au Festival international des sports extrêmes (Fise).

Rappelons aussi qu'en 2020, le skateur lyonnais Aurélien Giraud avait réalisé le saut à la Cité internationale, se blessant légèrement la cheville. Le Tchèque Kristian Albrecht avait l'année passée survolé, sans tenter le salto, les 25 marches à trottinette. En 2014, c'est l'Américain Aaron « jaws » Homoki qui avait fait de même en skateboard.