À Lyon, les professionnels du médico-social appellent à se mobiliser

"Exclus" du Ségur de la santé, les professionnels du secteur médico-social appellent à se rassembler devant l'ARS mercredi 26 avril à Lyon.

Ils sont les grands "oubliés" de la loi Ségur de la santé. Les professionnels du secteur médico-social et du social réclament l'application des mesures du Ségur et appellent donc à manifester devant l'Agence régionale de santé (ARS), à Lyon, ce mercredi 26 avril, à partir de 14h30. La date choisie, fait écho à la date de promulgation de la loi Ségur, soit le 26 avril 2021.

À noter que le Ségur de la santé est un plan mis en place par le gouvernement dans le but de revaloriser les métiers des établissements de santé et d’améliorer l’attractivité de l’hôpital public et des EHPAD. Plusieurs mesures ont été mises en place, notamment une réévaluation des salaires de 183 euros nets par mois, à destination des professionnels du secteur de la santé. Cette revalorisation, appelée complément de traitement indiciaire (CTI) s'est appliquée dans un premier temps dans les trois secteurs de la fonction publique, à savoir hospitalière, publique d’État et territoriale.

La revalorisation salariale a par la suite été élargie au secteur médico-social et social le 30 novembre 2022, à l'exception des personnels administratifs et techniques (secrétaires, assistants de direction, employés des services généraux, etc).

Une "iniquité" de traitement

Le collectif Handicap 69 invite les "oubliés" du Ségur à manifester pour qu'une revalorisation soit faite "sans délai et sans condition, de tous les professionnels. Toujours selon le collectif, 20 à 30% des effectifs attendent toujours une revalorisation de la part du gouvernement.

⚠️J-1 avant la nouvelle mobilisation du Ségur pour tous⚠️

📅Ce mercredi 26 avril 2023 à 14h30, devant l’ARS : 241 Rue Garibaldi, Lyon.



👉Rejoignez nous ce mercredi 26 avril à 14h30 pour défendre ces revendications ! On vous y attends nombreux!#segurpourtous #manifestation #Lyon https://t.co/1Bu2D2o6XS — Odynéo (@Odyneo) April 25, 2023

