A Lyon, les acteurs économiques demandent l’interdiction des manifestations ce samedi avant Noël

Les acteurs économiques demandent au Préfet du Rhône d'interdire toutes les manifestations dans le centre-ville de Lyon ce samedi 19 décembre "jour le plus important de l'année pour les commerçants".

"En relais des milliers de commerçants et artisans du centre-ville (de Lyon)", différents acteurs économiques lyonnais, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, la CPME du Rhône, le MEDEF Lyon-Rhône et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne demandent au Préfet du Rhône que "les manifestations ne soient pas autorisées dans le centre-ville de Lyon ce samedi 19 décembre".

"Dans ce contexte déjà extrêmement difficile, les commerces du centre de Lyon (Presqu’Ile, alentours de la place Bellecour, quai Augagneur...) sont victimes depuis plusieurs samedis de manifestations qui font l’objet de nombreux débordements : jets de pierres dans les vitrines, violences, intimidations, etc", poursuivent-ils dans un communiqué. Avant d'ajouter : "Ces comportements conduisent les consommateurs à déserter ces quartiers et les commerçants à fermer leur commerce, pour se protéger au mieux..."

Ils demandent ainsi l'interdiction de toute manifestation ce samedi dans le centre-ville de Lyon "ce dernier samedi avant Noël étant le jour le plus important de l’année pour les commerçants".

