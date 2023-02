Saint-Étienne : il lâche son chien sur des pompiers en intervention

Un individu a lâché son chien sur des pompiers qui sortaient d'une intervention banale. Les policiers ouvrent le feu. Trois blessés sont à dénombrer.

Dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 février, les sapeurs-pompiers de Saint-Étienne terminent une intervention de routine. Une femme les a alertés après avoir chuté à son domicile. En sortant de l'immeuble, ils retrouvent un groupe d'individus massés autour de leur camion. Un individu est installé au volant du véhicule de secours.

Les soldats du feu demandent à l'individu de descendre du véhicule. Se dernier monte en tension et ordonne a son chien d'attaquer. Selon les informations du Progrès, l'american staff mord l'un des trois pompiers à la cuisse. Les pompiers appellent la police suite à l'agression. Les forces de l'ordre répliquent une dizaine de minutes plus tard.

La police ouvre le feu

Arrivés sur place, les forces de l'ordre somment l'individu de tenir son chien à l'écart. Ce dernier est agressif et hurle dans la rue. Il ordonne, une nouvelle fois, à son chien d'attaquer. L'un des fonctionnaires sort son taser et tire sur le chien, stoppé net. Mais le propriétaire continue. Le chien mord un agent à la jambe. Face à cette violence, un policier sort son arme de service et ouvre le feu sur l'animal. Une balle le touche à la tête.

Le chien, encore vivant, a été transféré dans une clinique vétérinaire. Son propriétaire a été interpellé et placé en garde à vue. Ce mercredi 15 février, l'homme a été incarcéré en vue de son jugement cette après-midi.