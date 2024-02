Un pop-up dédié à la série Sex and the City ce week-end à Lyon 

Pop-Up dédié à la série Sex and the City à Lyon. Flickr

La série culte Sex and the City va avoir droit à un pop-up vintage ce week-end à Lyon aux Halles de la Martinière dans le 1er arrondissement.

Pour tous les fans de la série culte des années 1990 et 2000, Sex and the City, un pop-up vintage dédié à la série va ouvrir ce vendredi 1er et samedi 2 mars à Lyon. Organisé par Les Placards de Colette et La Fripe Lyon, le pop-up ouvrira ses portes aux Halles de la Martinière, place Gabriel Rambaud, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Le pop-up proposera toute une gamme de vêtements, chaussures et accessoires de mode inspirés des looks des quatre célèbres New-Yorkaises Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda. Un stand pour les hommes sera également disponible. Une terrasse sera installée afin de profiter d’une immersion totale dans l’univers de la série.

Plus d’informations sur la page Facebook de l’évènement.