À Lyon, le préfet condamne la tentative de brûler le drapeau français

À la fin de la manifestation contre la réforme des retraites, un individu cagoulé monte sur l'office du tourisme et tente de brûler le drapeau français. Le préfet du Rhône condamne ces agissements.

La manifestation contre la réforme des retraites jeudi 19 janvier c'est, en grande majorité, déroulée dans le calme. Les manifestants étaient entre 23 000 et 38 000. Seuls quelques agissements ont pu entacher la bonne ambiance qu'il y régnait.

Quelques tags sur des banques durant le trajet, quelques jets de bouteilles et injures sur les forces de l'ordre, des tags sur la statue de Louis XIV à Bellecour. Et cette image d'un individu cagoulé tentant de brûler le drapeau français. Sur Twitter le préfet condamne ces agissements.

Remise en contexte

La vidéo de Lyon Capitale a été reprise par plusieurs médias nationaux. Sur cette dernière, on y voit un individu cagoulé tenter de brûler le drapeau français. Les commentaires sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre, et les reprises n'ont pas analysé l'entièreté de la scène.

Sur l'image, la personne cagoulée et habillée de noir, faisant partie d'un groupe antifasciste décroche le drapeau et tente d'y mettre le feu. Un pompier présent lui hurle dessus, visiblement blessé. Tandis que certains scandent "Lyon, Lyon, antifa" Un autre jeune, pareillement vêtu, monte sur le toit pour reprendre son collègue. Il lui arrache le drapeau des mains, et le repousse d'une claque "paternelle" au visage.

Par la suite (cela n'a pas été filmé), le second antifa repose le drapeau en signe de respect. En descendant, on peut l'entendre dire "on n'est pas là pour ça, on ne brûle pas le drapeau, surtout devant des pompiers !"