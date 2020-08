A Lyon, le masque est obligatoire dès ce samedi dans certaines rues : où et quand ?

Dès ce samedi 22 août 10h, le port du masque devient obligatoire dans certaines rues de Lyon. Ainsi en a décidé le Préfet du Rhône dans un arrêté. Cette obligation du port du masque prend donc effet ce samedi 22 août pour l'instant jusqu'au 15 septembre.

Le nombre de cas positifs a sensiblement augmenté à Lyon et dans le Rhône ces derniers jours.

- place Gabriel Péri, rue Paul Bert, entre la place Gabriel Péri et l’avenue de Saxe, cours Gambetta, entre le quai Claude Bernard et la rue Paul Bert, grande rue de la Guillotière (entre la place Gabriel Péri et l’avenue Jean Jaurès) ;

- dans le Vieux Lyon dans le périmètre délimité par la place de la Commanderie, rue Saint Georges, rue Caillat, montée du Gourguillon, place de la Trinité, rue Tramassac, rue du Boeuf, montée des Chazeaux, montée St Barthélémy, place Saint-Paul, rue Octavio Mey, quai de Bondy, quai Romain Rolland et quai Fulchiron entre la place de la Commanderie et le pont Bonaparte ;

- rue Victor Hugo (entre la place Carnot et la place Bellecour), rue Mercière, rue des Marronniers, rue de la Villette (sur sa portion au droit de la Place de Francfort), place Charles Béraudier, boulevard Marius Vivier Merle (entre la rue du docteur Bouchut et la rue de Bonnel) ;

En gros, dans les quartiers très fréquentés en journée, la Presqu'Ile entre Terreaux et Hôtel de Ville, le Vieux-Lyon, la Guillotière, la Part-Dieu, la rue Victor-Hugo.

• Sur les zones de flux et de fortes densités entre 10h et 23h :

• Sur les lieux de rassemblement entre 18h et 02h :

En gros sur les berges du Rhône et de la Saône, où les rassemblements sont nombreux le soir, ainsi que sur le bas des Pentes de la Croix-Rousse, où les bars pullulent.

- sur les berges de Saône (rive gauche) y compris leurs accès entre la passerelle de l’homme de la Roche et le pont Bonaparte et entre le pont Kitchener et le pont de la Mulatière ;

- sur les berges du Rhône y compris leurs accès (rive gauche) entre le pont Morand et le pont de l'Université et (rive droite) entre le pont de la Guillotière et le pont de l’Université ;

- sur le bas des pentes de la Croix-Rousse : rue du Puits Gaillot, rue Sainte Marie des Terreaux (entre la place des Terreaux et la rue Sainte Catherine), rue Sainte Catherine, rue Romarin (entre la place des Terreaux et la rue Désirée) et la rue Désirée ;

Sur les marchés de la ville de Lyon

Aux horaires d'ouverture des marchés, le port du masque sera obligatoire sur les marchés à Lyon.

Des mesures aussi pour tout le département du Rhône

La préfecture du Rhône a pris un arrêté vendredi 21 pour étendre les mesures d'obligation du port du masque dans l'ensemble du département. À compter du samedi 22 août à 8h et jusqu’au 15 septembre minuit le masque sera obligatoire dans tout rassemblement, réunion ou activité organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes et dans tous les marchés non couverts, vide-grenier, brocante ou fête foraine.

Le non-respect de cette obligation du port du masque expose les contrevenants à une amende de 135 euros.