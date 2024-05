Depuis le 22 mai, un dispositif d'urbanisme transitoire est mis en place sur la place du Lac à Lyon pour préfigurer son visage de demain.

Le projet urbain de transformation du quartier Lyon Part-Dieu prend une nouvelle dimension. La Place du Lac, destinée à devenir un lieu central de détente et de loisirs, sera en effet rénovée et agrandie. Ce 22 mai, la Société publique locale (SPL) Part-Dieu a lancé une démarche d’urbanisme transitoire. Une initiative visant à tester et préfigurer les futurs usages de la place, en activant dès à présent cet espace sous-utilisé. Nourri par une concertation publique en 2023, le projet répond ainsi aux aspirations des Lyonnais pour un espace ludique et convivial.

Un projet élaboré avec les Lyonnais

L’année dernière, la concertation Cœur Part-Dieu a permis aux habitants de partager leurs idées et attentes. Parmi les suggestions les plus proposées, la création d’un espace de jeux pour enfants, des activités et animations variées, plus d’assises et l’installation d’un kiosque revenaient souvent.

Ces propositions ont donc été intégrées dans les plans de rénovation de la place, pour la rendre accueillante et dynamique. Pour la mise en œuvre de cette démarche transitoire, la SPL s’est associée à la Maison Gutenberg pour la programmation culturelle. La Formidable Armada s'est chargée quand à elle du design urbain et de la scénographie avec la designer Julie Teulé.

Une place vivante et végétalisée

Les "Jardins du Lac" inaugurent cette transformation avec une série d’animations prévues du 25 mai au 22 juillet. Celles-ci seront ensuite renouvelées du 4 septembre au 5 octobre. Le programme propose divers ateliers gratuits de broderie, sérigraphie, création d’herbier, gymnastique et boules lyonnaises. Ceux-si seront d'ailleurs animés par des associations locales dont Les Escales solidaires, Elan de Lyon et Coup de pouce relais. Une buvette solidaire sera également installée sur place.

Par ailleurs, la place sera équipée de mobilier urbain de seconde main dans une logique de réemploi et circularité. Le bois proviendra notamment d’une ancienne terrasse et la buvette a déjà servi ailleurs. L’artiste Gilbert Mazout marquera l’espace d'une œuvre colorée, complétée par les Lyonnais ce samedi lors de l'inauguration.

