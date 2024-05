Platto, le traiteur non-conformiste de Lyon

Effet visuel et gustatif assuré avec des plateaux de produits issus de l'agriculture raisonnée et très très locaux.

Jusqu'à 2 000 nouveaux traiteurs se créent chaque année en France, selon une étude de marchés de Businesscoot. Dans cette jungle la moitié de ces nouveaux venus ne parviennent pas à franchir le seuil de survie de cinq ans.

Platto se présente comme un "traiteur non conformiste" qui ambitionne de se placer "entre le traiteur onéreux à 30/40€ par personne avec les serveurs et le fait soi-même qui prend du temps, c'est-à-dire le simple saucisson ou la planche charcut' " explique Carole Bollard, sa créatrice.

Platto propose des tarifs compris entre 8 euros et 19 euros par convive (salés et sucré).

Ce qui est innovant, c'est aussi la présentation. "Nous aspirons à rompre avec la monotonie des repas de bureau en offrant non seulement des saveurs exquises mais aussi une esthétique visuelle agréable". Les "plattos" sont un mélange de générosité, de fraîcheur, de farandole de couleurs et de produits locaux, privilégient les produits frais, sains et locaux, achetés dans un rayon de moins de trente kilomètres autour de Lyon.

Liste des fournisseurs : pour les fromages, fromagerie de la Croix-Rousse et coopérative Haute-Savoie, pour la charcuterie Maison Landrier et Ferme de Monchervet, pour les fruits et légumes Salade 2 Fruits et Agriz. Pour le sucré, Maison colibri (madeleines), Maison Valrhôna (chocolat), pour les gâteaux (Anaïs cookie et Duclé). Pour les micro pousses et fleurs comestibles, Le Paysage Urbain, pour les vins Oé et La Brasserie de Montchat, pour les softs Maison Alain Milliat, pour la décoration florale, Brontie.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Carole Bollard

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Carole Bollard bonjour !

Bonjour merci de me recevoir !

Vous êtes lyonnaise, cheffe d'entreprise on va dire multi-cartes et qui a secoué un peu l'entrepreneuriat lyonnais. Je fais un petit résumé : vous avez fait des études de droit, je me permets assez rapides, ensuite, vous avez embranché sur un master communication et médias à l'EFAP et puis alors là, commence l'aventure un peu entrepreneuriale, votre aventure, puisque dans le cadre d'un projet de cette école de l'EFAP, vous lancez un magazine dans le métro pour faire passer un peu le temps ça c'est votre premier projet et ça cartonne.

En fait, je ne voulais pas faire de stage de dernière année, je voulais monter ce projet comme le "20 minutes", à la fin il y avait les Sudoku et les mots croisés. Je m'étais dit "bah moi à chaque fois je le termine pourquoi pas faire quelque chose de plus complet". Donc c'était vraiment dans le cadre des études et ça a été racheté par le père d'un de mes amis, qui est un acteur à Saint-Etienne de la presse gratuite, en fait donc on a juste pris un petit billet au passage qui nous a permis de démarrer ensuite.

Vous intégrez alors GL Events où là vous faites un réseau on va dire un peu comme ça et puis c'est là où vous montez Tickway, quand même assez novateur et non conformiste....

C'est une paire de lunettes caméra connectée qui, à la base était vouée à filmer en live et partager en live ses voyages. Ça c'était vraiment le coeur du projet qui a complètement pivoté évidemment plusieurs fois.

Côté visioconférence un peu ?

Exactement, on est passé complètement dans la maintenance industrielle donc vraiment sur les moteurs d'avions, les moteurs de camions, comment les réparer à distance ou sur des grosses machines industrielles parce que, clairement, une machine industrielle qui s'arrête, ce sont des milliers d'argent pour l'entreprise. Donc nous, on venait en support, le temps qu'un technicien vienne pour pouvoir réparer la machine et ça a super bien marché.

Vous revendez ensuite vos parts vous revendez vos parts et ensuite on va commencer à parler un peu de culinaire, puisque vous vous lancez dans un restaurant flexitarien.

Je rejoins François Huvet qui, lui, a monté un restaurant flexitarien en s'inspirant de la cuisine à Bali. Il monte ça à Lyon 2 et on change la carte vraiment, en faisant des bowls fruités, vraiment un esprit hyper sain. Tout ce qu'on sortait à la carte était vraiment très sain, bio, enfin voilà je pense qu'on était un des restaurants les plus sains de tout Lyon.

Et un peu avant-gardiste aussi à cette époque...

Ouin complètement avant-gardiste. Ensuite, ça s'est beaucoup étendu mais on était les premiers à le faire. On a invité beaucoup d'influenceuses et là, d'un coup, on a cartonné, on s'est retrouvé en une semaine avec le resto plein, ça marchait super bien. On en a monté un deuxième, et un troisième et ensuite on les a revendus aux gérants; à chaque fois, suite au Covid.

Et on en arrive à votre projet pour lequel on vous invite c'est Platto, qui propose de la livraison de plateaux. Alors, encore une fois, c'est quand même très non-conformiste, on va voir des photos de vos plateaux. C'était quoi le constat ? Que finalement des livraisons traiteurs, il y en a à Lyon c'est pas ce qui manque donc quel constat, vous avez fait pour monter ce nouveau projet ?

En fait, déjà, il faut savoir qu'on n'a rien inventé. Nous, on a pris ce qui marchait dans plein d'autres endroits et on l'a dupliqué parce qu'à Lyon ça n'existait pas. Le constat, il est très simple : c'est, qu'aujourd'hui, soit on fait un événement petit ou grand comité on passe par un traiteur, et là il faut compter entre 30 et 45 euros en fonction de boisson par personne. Donc, en fait, nous, on s'est dit il y a un super compromis entre vraiment passer par un traiteur qui est onéreux, il y a un service directement avec des serveurs qui viennent dans l'entreprise, etc., et le faire soi-même, qui prend du temps, aller faire les courses, aller faire une présentation un peu jolie, etc. Donc on s'est dit vraiment il y a quelque chose à faire entre deux, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises qui veulent juste, par exemple, faire une réunion d'équipe, recevoir un client autrement qu'avec un saucisson ou une planche de charcuterie.

Donc on va dire la différenciation de plateau par rapport aux autres c'est un positionnement médium c'est quoi ?

Alors c'est haut de gamme, on ne met que du local en produit, on ne travaille qu'avec des acteurs lyonnais, et on propose un service vraiment qui va jusqu'au traiteur mais faire soi-même. On a les boissons, on a le pain, si jamais ils veulent des serveurs on peut proposer des serveurs, s'ils veulent une décoration florale pour aller plus loin, on peut également le faire.

Et alors quand vous parliez de local, ça c'est quand même intéressant, le local ça va être dans un rayon de combien de kilomètres autour de Lyon ?

On est à un rayon de 22 kilomètres.

22 kilomètres très précis.

En fait, on passe par "Salade 2 fruits" qui travaille directement par des agriculteurs, et après on travaille avec des sociétés comme Anaïs Cookies, par exemple, qui nous font tous nos brownies au chocolat, nos carott cake, c'est tout eux qui font directement la veille ou le matin ,et qui livrent les entreprises.

Et alors Platto, parce que justement vous parlez d'entreprise, qui c'est vos clients c'est à destination qui ? Entreprise ou particulier ?

Les deux. Nous, aujourd'hui, on communique pour les entreprises parce qu'on pense qu'il y a un vrai besoin. D'ailleurs, les entreprises qui viennent le plus nous voir, sont les espaces réceptifs parce que, du coup, on commence à partir de 12 euros par convive, ce qui quand même reste très abordable. Notre valeur ajoutée, je dirais, c'est beau c'est bon, mais surtout c'est très pratique à mettre en place : vous ouvrez le plateau, le travail est fait. Vous n'avez plus rien à faire. Et derrière juste vous refermez les boîtes tous les packagings ont été pensés pour que ça soit 100% recyclable. Dedans on donne des doggy bag, donc vous pouvez récupérer la nourriture, ou le donner à n'importe qui le souhaite. Et directement, en cinq minutes, c'est installé et c'est désinstallé. Et c'est le gros avantage, je pense.

Alors voilà, Platto, on va résumer : du beau et du bon. Et du local. Merci Carole Bollard d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. A très bientôt au revoir.