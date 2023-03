À Lyon, la manifestation contre la réforme des retraites se tend

Un groupe de casseurs présent en tête du cortège de la manifestation contre la réforme des retraites commet de nombreuses dégradations sur le cours Gambetta.

Le cortège de manifestants contre la réforme des retraites qui s’est élancé aux environs de 11h30 depuis la Manufacture des Tabacs peine à avancer. Deux heures plus tard, la tête de la manifestation arrive tout juste sur la place Gabriel Péri. En cause, un black bloc présent en tête de cortège, qui ralenti la progression des manifestants.

Banques et agences d'intérim ciblées

À cela s’ajoute un certains nombre de dégradations commises par des casseurs le long du cours Gambetta. Plusieurs agences d’intérim (Proman, Sovitrat, Startpeople) et banques (Société Générale et BNP Paribas) ont été dégradées, avant l’intervention des forces de l’ordre. Ces dernières ont notamment fait usage de gaz lacrymogènes au niveau de la rue Sébastien Gryphe, entre Saxe-Gambetta et Guillotière, avant de charger pour disperser les casseurs.

Alors que la tête du cortège arrive au niveau de la place Victor Bach, une nouvelle agence d'interim est dégradée par des casseurs #grevedu7mars #BlocageDeLaFrance #Lyon pic.twitter.com/KzvQCeH9kG — Lyon Capitale (@lyoncap) March 7, 2023

