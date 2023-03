33 % des enseignants en grève dans l’académie  de Lyon ce mardi 7 mars

C’était attendu, cette 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été plutôt bien suivie au sein de la communauté éducative. Dans l’académie de Lyon, 33% des enseignants ont fait le choix de débrayer.

Il faudra attendre encore un peu pour connaitre le nombre exact de participants à cette 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Lyon, mais on peut déjà écrire que le mouvement a été particulièrement suivi au sein de l’Education nationale, comme cela était attendu. Premier et second degrés confondus, le taux de grévistes est de 33,84% au niveau du corps enseignant dans l’académie de Lyon, qui regroupe les départements du Rhône, de l’Allier et de l’Ain.

Baisse par rapport aux premiers jours de grève

Un chiffre en hausse par rapport aux dernières journées de mobilisation, mais qui baisse en comparaison avec la première manifestation du mois de janvier, où le rectorat faisait état de 37% de grévistes chez les enseignants.

Ce mardi 7 mars, le pourcentage de grévistes est sensiblement le même dans le 1er degrés, 36,53%, que dans le second degrés, 31,12%. La participation se révèle toutefois plus forte dans les collèges, 34,76%, que dans les lycées, 25,45 %, et les lycées professionnels, 21,79%.