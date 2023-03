15 interpellations à Lyon, scène de désolation cours Gambetta après la manifestation 

Mardi 28 mars, le cortège de la 10e journée de manifestation contre la réforme des retraites a laissé dans son sillage des images de désolation sur le cours Gambetta à Lyon.

Le curseur de la tension et des dégradations commises en marge de la 10e journée de manifestation contre la réforme des retraites est encore monté d’un cran mardi 28 mars à Lyon. Dans son sillage, le cortège a laissé un véritable spectacle de désolation le long du cours Gambetta, dans le 3e arrondissement.

Comme lors des précédentes journées de mobilisation, plusieurs banques et agences d'intérim situées sur le parcours de la manifestation ont fait les frais d’un groupe de casseurs. Présents en tête de cortège dans un Black Bloc composé d’environ 3 000 personnes, la préfecture du Rhône estime leur nombre à environ 1 000.

La BNP Paribas et la banque Attijariwafa saccagées

Mardi, les casseurs ne se sont toutefois pas contentés de la destruction de vitrines et de mobilier urbain, comme a pu le constater notre journaliste sur place, ils sont rentrés dans une agence de la BNP Paribas et dans la banque Attijariwafa avant de les saccager. Portes enfoncées, plafonds fracassés et le mobilier détruit témoignent du déchaînement de violence.

Des casseurs sont entrés à l'intérieur de la banque Attijariwafa, située sur le cours Gambetta, causant de nombreux dégâts à l'intérieur. (Photo Martin Gaboriau)

En fin de journée, la préfecture du Rhône faisait état de 15 interpellations, notamment pour des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre. Au total, les services de l’État dénombrent 35 blessés légers dans les rangs de la police. Aucun décompte n’a été remonté sur d’éventuels blessés parmi les manifestants.