La grande braderie de la Croix-Rousse aura lieu les 14 et 15 septembre.

Artisans, créateurs et producteurs locaux se réuniront les 14 et 15 septembre à Croix-Rousse pour la grande braderie annuelle.

Bonne nouvelle pour les amateurs de shopping en plein air et à petit prix. La traditionnelle grande braderie de la Croix-Rousse revient à Lyon le week-end des 14 et 15 septembre. Organisée par l'association Lyon côté Croix-Rousse, l'évènement réunira commerçants, artisans, créateurs, producteurs et forains.

Au programme : vente, musique et cinéma

Les différents exposants seront répartis dans le quartier par rues thématiques. Les visiteurs trouveront ainsi un marché de créateurs et producteurs sur la place et la grande rue de la Croix-Rousse. La rue Pailleron sera réservée aux plantes, la rue du Chariot d'or au pôle créatif et la rue Perrod aux produits italiens. Par ailleurs, les commerçants sédentaires du quartier pourront occuper l'espace public en installant leurs articles sur le trottoir.

Pendant ces deux jours, des foodtrucks seront à disposition des visiteurs. Ils pourront également profiter de la musique d'un groupe de batucada lyonnais et d'une séance de cinéma en plein air. Celle-ci aura lieu à 21 heures le samedi soir place des Tapis. L'entrée, qui est gratuite, se fera de 9 à 19 heures. Il est d'ailleurs encore possible de réserver un emplacement via le formulaire de contact.

