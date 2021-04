Consultés par le gouvernement, les maires de Lyon et du Rhône se prononcent plutôt pour un maintien des dates des élections régionales (17 est 20 juin). Malgré ces avis, les dates pourraient tout de même être encore repoussées.

Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ? Initialement prévues en mars dernier, la crise sanitaire de la Covid-19 avait forcé le gouvernement a les décaler pour le 13 et 20 juin 2021. Mais les élections pourraient bien être encore repoussées d'une semaine, comme le laisse entendre les nombreuses consultations du premier ministre, Jean Castex, ces derniers jours. Les nouvelles dates seraient alors le 20 juin pour le premier tour et le 27 juin pour le second.

Consultés ce week-end par l'exécutif, les maires se sont prononcés à 56 % en faveur du maintien des élections régionales. Seuls 40 % ont répondu « non » et 4 % n'ont pas répondu à la question posée, pour une participation de 69 %.

A Lyon et dans le Rhône parmi les 275 maires consultés, 184 ont répondu à la lettre envoyée par le préfet. 60 d’entre eux, soit 33 %, sont favorables à un maintien ; 32 % à un report en octobre. Les 92 restants, soit 50 % des maires, n’ont pas donné d’avis. Pour information, les maires avaient seulement trois jours pour répondre : des conditions qui expliquent ces résultats.

L'enjeu n'est pas seulement sanitaire selon les opposants de droites et de gauches, puisque, selon eux le gouvernement profiterait ainsi de meilleurs résultats quant aux nombres de vaccinés et plus globalement à propos de la gestion de la pandémie... ce qui pourrait favoriser la majorité lors des élections régionales.

Le Premier ministre Jean Castex devrait proposer ce changement aux parlementaires à l'Assemblée Nationale puis au Sénat aujourd'hui et mercredi.

Dans tous les cas, les habitants de la Métropole de Lyon ne voteront que pour les régionales en juin. Ceux habitants le département du Rhône devront voter à la fois pour les élections régionales et départementales.