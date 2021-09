A Lyon, "épicentre de l'excellence", Macron annonce la création d'un centre d'excellence de la gastronomie française

Emmanuel Macron a annoncé, dimanche soir à Lyon, la création d'un "centre d'excellence" de la gastronomie française. Il devrait être basé dans la région lyonnaise, "épicentre de cette excellence", selon le président de la République.

Emmanuel Macron a dîné à la Préfecture du Rhône, à Lyon, dimanche soir, au "dîner des grands Chefs". De nombreux chefs français étaient réunis dans les salons de la Préfecture du Rhône.

Le président de la République a annoncé la création d'un "centre d'excellence" de la gastronomie française, afin de défendre et promouvoir les métiers de la bouche dans les compétitions internationales. Il a notamment comparé ce centre d'excellence aux centres Clairefontaine et de Marcoussis où les équipes de France de football et de rugby se rassemblement et se préparent avant les grandes compétitions internationales.

Ce "centre d'entraînement et d'excellence pour l'ensemble des métiers culinaires" visera à "former pour arriver à l'excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France", a souligné Emmanuel Macron.

Macron au Sirha ce lundi

Ce centre devrait voir le jour à Lyon ou dans la région, "épicentre de cette excellence", selon le président de la République.

Ce lundi, Macron a prévu de déambuler au Sirha, à Eurexpo, le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l'alimentation (Sirha), le grand rendez-vous mondial du secteur.

