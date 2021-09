"L'un des plus grands concours de cuisine de la planète"

Joseph Viola, chef membre du comité d'organisation du Bocuse d'Or de Lyon est l'invité de 6 minutes chrono. Il nous présente les Jeux olympiques de la gastronomie par le menu.

22 candidats, 22 pays. Un seul Bocuse d'Or. Dimanche 26 et lundi 27 septembre à Eurexpo Lyon, se tient "l'un des plus grands concours de la planète" dixit Joseph Viola, chef des Daniel & Denise, Meilleur ouvrier de France promotion 2004 et membre du Comité international (CIO) du Bocuse d'Or.

"Entre le Bocuse d'Or et le concours de Meilleur Ouvrier de France, c’est comparable car on reste quand même sur de la haute performance, on reste sur du goût, sur de l’esthétisme ."