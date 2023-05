À Lyon, des trafiquants de stupéfiants interpellés à Gorge de Loup

La police est intervenue sur une scène de trafic de stupéfiants dans le quartier de Gorge de Loup, à Lyon, mercredi 10 mai.

Contactée, la police a intercepté des individus cagoules et armés dans un hall d'immeuble dans le quartier de Gorge de Loup, à Lyon, mercredi 10 mai, rapporte Lyonmag. La police est intervenue au milieu d'un point de deal où cinq suspects ont dans un premier temps été interpellés.

Plus de 50 grammes de cannabis saisis et des armes

En plus des 50 grammes d'herbe de cannabis et une vingtaine de grammes de résine saisis, les forces de l'ordre ont déniché une arme à feu dans le hall. Au final, deux mis en cause, dont un armé d'un couteau, ont été placé en garde à vue.

