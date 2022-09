La "petite transhumance" 2022 se déroule jusqu'à ce samedi 1er octobre à Lyon. Avec ses 30 moutons, l'association la Bergerie Urbaine veut tisser un lien entre l'agriculture urbaine et la ville.

L'association la Bergerie Urbaine organise depuis quatre années "la petite transhumance", qui se déroule sur l'ensemble de la métropole lyonnaise. Pour cette édition 2022, une trentaine de moutons déambulent pendant trois jours dans le Grand Lyon avec une clôture de l'événement samedi 1er octobre. " Nous voulons réunir les gens autour de la cause animale en touchant des centaines, voire des milliers de personnes", exprime Bastien Boyer, berger et salarié de l'association.

À travers cette action, l'organisation veut pousser à la rencontre entre l'animal et le citadin, "La majeure partie du temps cela se passe très bien, les riverains sont émerveillés", précise le jeune berger. Parfois, le contact peut susciter quelques animosités. "On se considère, dans quelques situations, plus comme des bergers humains que des bergers urbain", poursuit Bastien Boyer. La Bergerie Urbaine avec ses deux salariés et ses 40 bénévoles veut être un porte-parole de l'agriculture urbaine : "nos villes de demain devront être agricole".

" On ne voit pas souvent de bêtes dans nos villes, c'est original et apaisant"

Un habitant du 8e arrondissement

En plus de cette promenade des moutons, l'événement propose diverses activités durant les trois soirées consécutives. Avec pour sujet central, divers thématiques comme "l'écologie, la biodiversité ou encore le lien ville-campagne", énumère Bastien Boyer. Les bénévoles de l'association sont tous agriculteurs ou liés au milieu agricole. Ils veulent sensibiliser à leur manière les Lyonnais aux enjeux environnementaux. "On ne voit pas souvent de bêtes dans nos villes, c'est original et apaisant", souligne un habitant du 8e arrondissement, témoin de cette curieuse transhumance.

La petite transhumance 2022 se terminera ce samedi 1er octobre sur la place des Minimes dans le 5e arrondissement de Lyon avec une animation musicale entre 15h30 et 18h30.