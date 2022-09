30 moutons vont défiler à Lyon pour la petite transhumance

Du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre, la ville de Lyon connaîtra le retour de la petite transhumance. Pendant 3 jours, 30 moutons vont défiler dans les rues de la métropole lyonnaise pour aller à la rencontre des habitants.

Pendant 3 jours et 2 nuits, 30 moutons vont parcourir 24 kilomètres à travers le Grand Lyon. Organisée par l'association Bergerie urbaine, cette action a pour but de pousser la rencontre entre l'animal et les citadins.

Les moutons marcheront 6 à 8 kilomètres encadrés par les bergers, sans marcher directement sur la route des voitures. « De cette manière, nous créons des ambiances chaleureuses extrêmement propices à la sensibilisation environnementale », argumentent les organisateurs.

Le soir, le troupeau laissera place à une programmation de sensibilisation au monde animal, à l'agriculture et à la biodiversité. Des soirées conviviales sont aussi prévues tout au long de l'événement.

La Bergerie urbaine a la volonté de renouer le lien entre la ville et la campagne. « Ces activités apportent une multifonctionnalité bénéfique à la fois au retour de la nature en ville, à l’agriculture urbaine et au cadre de vie global des habitants.»

Informations pratiques : Le site internet de l'événement