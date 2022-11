A Lyon, surveillez votre myopie dès lundi

Du 21 au 25 novembre, les Journées nationales d'information et de dépistage de la myopie se tiendront dans différents centres de consultation lyonnais. A Lyon, l’Institut d’éducation médicale et de prévention organise la première édition des Journées nationales d’information et de dépistage de la myopie, du 21 au 25 novembre. Ce rendez-vous annuel vise à faciliter la rencontre avec un professionnel de santé pour dépister un éventuel début de myopie ou des signes de complications liées à une myopie installée.

Les enfants, étudiants et adultes n'ayant pas fait contrôler leur vision récemment pourront le faire dans trois centres de dépistage à Lyon, dans le cadre de ces portes ouvertes ou sur rendez-vous. Il sera possible d'être reçu pour un examen rapide de 10 à 15 minutes. Si l'examen révèle un début de myopie ou des signes de complications pour les patients déjà myopes, le patient pourra recevoir des conseils personnalisés, programmer un bilan plus approfondi et se faire délivrer une ordonnance adaptée.

Sensibiliser au dépistage précoce

Avec cette opération, l'Institut d'éducation médicale et de prévention entend sensibiliser à l'importance d'un dépistage précoce, sachant que "la myopie peut évoluer rapidement et entraîner d'éventuelles complications sur le plan visuel à l'âge adulte". Une donnée encore méconnue des Rhônalpins, à en croire une étude Ipsos réalisée en avril 2022, diffusée sur le site de la Ville. Ce Baromètre de la myopie en France révèle ainsi que 89 % des Auvergnats et Rhônalpins ne savent pas que la myopie peut entraîner des complications pouvant aller jusqu’à la cécité.