Jeudi 26 juin, Mineris a inauguré son nouveau site de Saint-Fons et ses sept camions-grues 100% électriques dédiés à la collecte de verre ménager dans la Métropole de Lyon.

C'est une première en France. Depuis septembre 2024, des camions de collecte de verre ménagers 100% électriques circulent dans la Métropole de Lyon. Ce jeudi 26 juin, le site Mineris de Saint-Fons a présenté sa flotte de sept nouveaux camions-grues électriques, conçus par Volvo France. Ces derniers se chargeront de la collecte de verre ménager sur près de 100 km par jour dans le cadre du marché attribué par la Métropole de Lyon.

Pour accueillir cette nouvelle flotte, Mineris a dû étendre son site et l'adapter. Désormais entièrement réaménagé, ce dernier est équipé pour accueillir et exploiter quotidiennement les nouveaux camions. Sept bornes de 22kWh ont ainsi été installées afin de recharger les véhicules durant la nuit, tandis qu'un superchargeur de 300kWh équipé de deux prises assure la charge de jour.

L'une des bornes de charges pour les camions de collecte.

Si chaque camion coûte environ 550 000 euros, la flotte devrait permettre d'éviter l'émission de 200 tonnes de carbone et l'utilisation de quelque 840 000 litres de gazole annuel. "Pour les conducteurs avoir des camions électriques c'est plus de confort, moins de risques au travail et moins de bruit", ajoute le président de la Métropole Bruno Bernard.

Des camions adaptés à la ville

Les sept nouveaux camions déjà en service ont été pensés et conçus pour fonctionner en ville. En plus de réduire les émissions carbone du service de collecte, les camions sont bien plus silencieux que leur prédécesseurs. Le moteur remplacé par une batterie permet ainsi la diminution de la pollution sonore déjà importante dans plusieurs territoires lyonnais.

Pour mieux circuler en ville, les équipes de Volvo ont également dû réadapter la taille des camions : "Cela permet de travailler en ville sans dépasser une longueur de 9m", précise l'un des spécialistes. Les batteries devraient quant à elles permettre aux véhicules de réaliser leur 100 km et 60 levées de conteneurs quotidiens.

Si cette activité est une première en France, les équipes de Volvo France, Mineris et de de la Métropole espèrent inspirer d'autres villes à travers cette initiative.

