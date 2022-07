À Francheville, phase finale des travaux d'aménagement anti-crue sur l'Yzeron

Depuis 2012, des travaux étaient en cours pour sécuriser l'aval du bassin versant de l'Yzeron contre les inondations. Ce chantier, dont la dernière partie est en cours sur la commune de Francheville, devrait être achevé prochainement.

Les crues de 2003 sont encore dans toutes les têtes sur les rives de l'Yzeron. C'était pour éviter une répétition de cette catastrophe naturelle que des travaux d'aménagement du lit de la rivière en aval du bassin versant avaient été entrepris depuis 2012.

C'est le Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (Sagyrc), qui est en charge de la gestion de l'aménagement des cours d'eau du bassin-versant de l'Yzeron.

La dernière phase du chantier, qui est en voie d'achèvement, est située sur le secteur de Ruette Mulet à Francheville. Après le dévoiement de différents réseaux, les travaux ont consisté dans un premier temps à supprimer un seuil, obstacle à la circulation des poissons, et à démonter l’ancienne passerelle.

Une nouvelle passerelle va être installée

Ensuite, la largeur du lit de la rivière a été doublée afin de permettre un meilleur écoulement des eaux en cas de crue et de redonner plus de liberté au cours d’eau. Des digues de protection contre les inondations sont en cours de construction sur les berges. En fonction de la place disponible, elles sont constituées de murs en béton ou de remblais végétalisés, qui ont l’avantage de mieux s’intégrer à cet environnement péri-urbain.

À partir de septembre, un lit plus naturel sera également aménagé. L’ensemble des zones de travaux seront ensuite végétalisées avec notamment l’ensemencement au total de plusieurs hectares et la plantation de plus de 500 arbres et arbustes. Une nouvelle passerelle sera installée en 2024 par la Métropole de Lyon. Les travaux, engagés en 2018 et menés en plusieurs phases, s’élèvent à 1,6 million d’euros.