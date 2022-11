8e vague : La circulation du virus diminue dans la région

Image d’illustration (Photo by Handout / Pfizer / AFP)

La 8e vague de Covid-19 aura été de courte durée. Débutée en septembre dernier, elle continue de décroître dans la région.

À l'approche de l'hiver, les taux d'incidence du Covid en chute libre. En l'espace de deux semaines, ils ont diminué de plus de la moitié à travers la région. Dans le Rhône, on observe une perte de -65%. La Haute-Loire, où les taux sont encore les plus élevés, perd quant à elle -52.61%.

La situation sanitaire continue de s'améliorer. On note une diminution du nombre d'hospitalisations dans la Loire, l'Ain, la Haute-Loire et le Jura. Dans le Rhône, cela augmente tout de même un peu avec 15 hospitalisations de plus en une semaine. Les admissions en soins critiques demeurent stables dans nos départements.

Pourtant, ces dernières semaines, les taux d'incidences semblaient remonter jusqu'à un peu plus de 7%. Trop tôt pour anticiper un regain de l'épidémie. Il pourrait aussi s'agir d'un simple frémissement souvent rencontré en phase descendante.

Dernièrement, une petite cinquantaine de personnes ont perdu la vie en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le début de la pandémie, on dénombre 8 129 victimes du virus.