Un grand chantier prévoit la plantation de 1060 arbres et 2275 arbustes au sein du parc de Parilly, ainsi que la création d'une nouvelle allée paysagère.

Touché de plein fouet par la tempête Bert survenue le 25 novembre dernier, le parc de Parilly fait désormais l'objet d'un grand chantier de plantation. Après avoir perdu plus de 300 arbres en raison des épisodes de vents violents, le parc situé à cheval entre la commune de Bron et celle de Vénissieux accueillera 3 335 nouveaux arbres. Les plantations en cours se prolongeront sur tout l'hiver et permettront de végétaliser 3 000 m2 du site.

Ce reboisement devrait permettre à la forêt du parc de mieux supporter les risques de catastrophe liés aux épisodes venteux : "l'objectif est de créer des sous-étages avec des arbres plus bas, afin de protéger les grands arbres du vent", explique le vice-président de la Métropole Pierre Athanaz.

Une nouvelle allée paysagère

En plus de ce reboisement, une nouvelle allée paysagère composée de 200 arbres, 840 arbustes et 175 couvres-sol et vivaces, devrait prochainement voir le jour. Située à proximité de la plaine des sports, celle-ci permettra aux promeneurs de profiter d'espaces ombragés et à l'abris du vent. "Grâce aux arbres plantés, les sportifs ne seront plus exposés au vent pouvant gêner la pratique de certaines activités telles que le football", affirme Pierre Athanaz. Des plantations qui devraient également contribuer à recréer une entrée de biodiversité au sein du parc.

