60% des Français ont de la "confiance" et de la "sympathie" pour les policiers. Marine Le Pen en tête des acteurs politiques ayant le plus séduit par ses prises de position à la suite de la mort de Nahel. Jordan Bardella premier des intentions de vote aux élections européennes.

Selon un sondage Ifop-Fiducial, paru vendredi 7 juillet, sur les conséquences politiques des émeutes urbaines consécutives à la mort de Nahel M, 60% des Français expriment des "sentiments positifs" pour la police, de la "confiance" et de la "sympathie". Un quart des sondés manifeste, quant à lui, des "sentiments négatifs". Les 15% restants "ne savent pas".

Une opinion majoritaire qui dénote avec ce qu'une partie de l'extrême gauche, au sein de laquelle le slogan antiflics "Acab" ("all cops are batard") est très prisé, martèle.

Dernier exemple en date, mardi 4 juillet, à Lyon. Alors que seize prévenus devaient être jugés pour des faits délictueux commis pendant les émeutes, une salle d’audience du tribunal de Lyon a du être évacuée après une action de désordre organisée par l’extrême gauche aux cris de "Tout le monde déteste la police" (un homme, arborant un t-shirt floqué du logo Nike avec, écrit en-dessous "la police", à l'origine des incidents, serait un militant actif de la Gale, le groupe antifasciste Lyon et environs).

Lire aussi : Scène de tension au tribunal de Lyon après les émeutes

N'en déplaise donc au slogan répété à l'envi durant les émeutes, "tout le monde ne déteste pas la police". Seuls 6% des Français disent avoir de l'hostilité envers la police et 19% de l'inquiétude. Parmi les personnes qui affichent une perception positive des policiers, 45% on moins de 35 ans.

Satisfecit des politiques : le RN ouvre le banc, EELV ferme la marche

La deuxième partie du sondage porte sur la satisfaction, ou non, à l'égard des réactions, des prises de position et de l'attitude des acteurs politiques suite à la mort du jeune Nahel, tué par balle lors d’un contrôle de police après un refus d’obtempérer présumé.

Marine Le Pen arrive en tête pour 41% des personnes interrogées. Parmi elles, 18% se disent proches de La France insoumise et 23% d'EELV.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prend la deuxième place (33%). Suivent ensuite, tous à égalité (31%), la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti et le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. Ce dernier recueille d'ailleurs 47% de personnes se disant proches de La France insoumise, malgré sa désolidarisation des propos de Jean-Luc Mélenchon "et de certains de ses députés qui ont refusé d’appeler au calme et qui ont légitimé cette violence en disant ‘c’est normal, c’est une révolte’".

A cette question posée sur la réaction des acteurs politiques, le président de la République Emmanuel Macron prend la 6e place (28%), Eric Zemmour recueille 22% et Jean-Luc Mélenchon, avec 20% des voix, est avant-dernier, devant Marine Tondelier, la secrétaire nationale EELV.

Jordan Bardella en tête des intentions de vote

Jordan Bardella @LOU BENOIST / AFP

La troisième et dernière partie du sondage témoigne de l'intention de vote aux prochaines élections européennes. Si le scrutin se déroulait dimanche 9 juillet, une liste du Rassemblement national conduite par Jordan Bardella recueillerait 26% des voix. Une liste de la majorité présidentielle soutenue par Renaissance, le Modem et Horizons conduite par Stéphane Séjourné, l'actuel secrétaire national de Renaissance, obtiendrait 20% des votes, suivie d'une liste des Républicains conduite par le duo François Xavier Bellamy-Michel Barnier (11%). Les Ecologistes, avec David Cormand, et la France insoumise, avec Manon Aubry, ne récolteraient que 9% et 8%.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, incluant 921 personnes inscrites sur les listes électorales.



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 4 au 5 juillet 2023.