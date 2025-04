Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by Frederic Petry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les élus de gauche déplorent la suppression de subventions culturelles de l'exécutif à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que six organisations appellent à manifester jeudi 3 avril à Lyon pour réclamer "l’arrêt des coupes budgétaires et le refinancement des budgets culturels au niveau national, régional et local", les élus du groupe socialiste, écologiste et démocrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes tancent dans un communiqué l'exécutif présidé par Fabien Pannekoucke (Les Républicains).

Et déplorent notamment le financement de 500 000 euros du spectacle "Raconte-moi la France", révélé par nos confrères de Rue89Lyon, qui ajoutent ce lundi 31 avril que les six séances prévues à Lyon ont été déprogrammées. "Derrière cette initiative se cache la promotion d’un "roman national" biaisé, répondant à un agenda réactionnaire qui instrumentalise l’histoire de France", estiment les élus de gauche, réaffirmant leur opposition à la politique culturelle menée par la Région.

"Il est urgent que la Région revienne sur les 5,3 millions d'euros de baisse prévue au budget 2025"

Groupe socialiste, écologiste et démocrate d'Aura

Les informations concernant cette tournée, qui a débuté à Clermont-Ferrand, sont désormais indisponibles sur le site du spectacle. En septembre dernier, l'exécutif défendait néanmoins cette "initiative qui célèbre la richesse de notre patrimoine commun et valorise les différentes facettes de notre pays. 'Raconte-moi la France' n’est pas une récitation d’un roman national, mais bien une invitation au dialogue, une célébration de la diversité qui constitue notre richesse collective, avec l’objectif de mettre l’Histoire de France à la portée de tous".

Dans son communiqué, le groupe socialiste, écologiste et démocrate conclut : "Il est urgent que la Région revienne sur les 5,3 millions d'euros de baisse prévue au budget 2025 aux acteurs culturels. Notre institution ne doit pas céder aux sirènes du populisme, et le secteur culturel, essentiel à la vie de nos territoires, n'a pas vocation à être instrumentalisé de la sorte".