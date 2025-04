Le secteur culturel manifestera à Lyon le jeudi 3 avril

Une manifestation est prévue à Lyon place Jean Macé le jeudi 3 avril à 11h à l'appel de 6 organisations professionnelles des arts et de la culture.

"Face à l'austérité, la culture continue de riposter". Six organisations syndicales et professionelles des arts, de la culture et de l'éducation de la région Auvergne-Rhône-Alpes appellent à manifester ce jeudi 3 avril à Lyon. Les syndicats donnent rendez-vous à 11h au départ de la place Jean Macé pour faire entendre leur revendications.

Les syndicats demandent notamment "l’arrêt des coupes budgétaires et le refinancement des budgets culturels au niveau national, régional et local" ou encore "la remise à plat de la politique culturelle régionale, avec la participation active et éclairée des organisations du secteur."

"Toujours mobilisé·es pour la retraite à 60 ans, l’augmentation des salaires, et la défense de nos services publics, notre cortège rejoindra le rassemblement prévu ce même jour à 12h devant la préfecture", concluent les syndicats dans leur communiqué de presse.