La baisse démographique se poursuit à Lyon. À la rentrée de septembre 2023, la ville de Lyon devrait perdre 30 nouvelles classes après la trentaine déjà fermées en 2022, avec des disparités fortes selon les arrondissements.

La fuite des jeunes pousses lyonnaises vers la deuxième couronne et les communes plus rurales de la Métropole de Lyon et du département du Rhône se poursuit. Comme en 2020, 2021 et 2022, en septembre 2023, le nombre d’élèves lyonnais qui franchiront les portes des quelques 200 écoles maternelles et élémentaires gérées par la municipalité devrait donc baisser. De 34 670 en octobre 2022, le nombre d’enfants devrait être d’environ 33 500 en octobre 2023, alors qu’en septembre 2021 ils étaient encore 36 000.

31 fermetures de classes

Conséquence, le nombre de classes ouvertes entre Rhône et Saône s’apprête à diminuer pour la deuxième année consécutive. À la rentrée, ce sont 72 classes qui ne rouvriront pas, ce qui sera compensé par 42 ouvertures, laisseant un solde négatif de 31 fermetures pour l’année 2023. Un chiffre peu ou prou similaire à celui de la trentaine de classes fermées en 2022, mais bien supérieur aux années 2020 et 2021 où le solde s’était révélé positif, malgré la baisse des effectifs. Un bilan alors nuancé par Stéphanie Léger, l’adjointe à l’éducation de la Ville qui expliquait qu’il "y avait un besoin de rééquilibrage après deux années marquées par le Covid-19 où nous avions décidé de ne pas réduire le nombre de classes, malgré les baisses d’effectifs, en raison des mesures sanitaires".

"On essaye de faire en sorte que le seuil d’enfants par classe ne dépasse pas 25 enfants" Stéphanie Léger, adjointe de la Ville de Lyon à l'Éducation

Force est toutefois de constater que malgré ce premier rééquilibrage et quatre ouvertures d’écoles en septembre 2023, qui intégreront en grande partie des classes jusqu’ici ouvertes dans des écoles provisoires, des ajustements doivent de nouveau être effectués puisque le nombre d’élèves continue de baisser. À en croire l’élue socialiste en charge de la carte scolaire, "le mouvement est même plus important" cette année. "L’année dernière nous avons eu 45 fermetures et 14 ouvertures alors que cette année 72 classes vont fermer et il y aura 42 ouvertures". Toutefois, l’adjointe de Gregory Doucet insiste sur le fait que "toutes les fermetures de classes ne concernent pas le même volume d’enfants". Ainsi, 49 classes dites ordinaires (accueillant 25 à 28 élèves) seront fermées, auxquelles s’ajoutent 23 fermetures de classe en demi-groupe (accueillant une quinzaine d’élèves), principalement situées dans le Réseau d’éducation prioritaire (REP).

Plus d'ouvertures que de fermetures dans le 7e

Le tout avec des disparités fortes selon les arrondissements. Le 9e et le 3e perdent ainsi 7 classes, quand le 1er en perd 4, que le 7e en gagne 2 et que, dans le même temps, le 4e affiche pour la première fois un solde nul entre les ouvertures et les fermetures, après avoir perdu des classes lors des deux dernières rentrées. À entendre Stéphanie Léger, des disparités apparaissent même parfois au sein des arrondissements, à l’instar du 8e. "Le sud du 8e est toujours en très très forte tension avec des écoles pleines, mais, par exemple, le quartier Montplaisir dans le nord du 8e est en sous-tension", explique l’adjointe à l’Éducation.

"ll n'est pas possible de corréler le nombre de classes et le nombre d'enseignants" Académie de Lyon

Difficile toutefois pour l'élu de trouver une explication précise à ces baisses d’effectifs qui entraînent ces fermetures de classes, si ce n’est peut-être le prix de l’immobilier. Ainsi, dans le 1er et le 2e arrondissement "qui sont toujours très touchés par les fermetures de classes. Il y a sûrement un phénomène lié au coût des logements et au fait que les familles qui y résident partent peut être plus facilement, du fait de leur catégorie socioprofessionnelle" avance l’adjointe.

Le solde des fermetures et ouvertures de classes

1er : - 4

2e : - 3

3e : - 7

4e : 0

5e : -3

6e : -3

7e : +2

8e : -5

9e : -7

Des écoles en tension

De son côté, le rectorat de Lyon précise que la "carte scolaire pour la rentrée 2023 a été construite avec le même nombre de moyens que la rentrée 2022 alors qu'une baisse démographique de 2900 élèves est attendue". Soit 1 810 postes d’enseignement à Lyon. Précision étant faite que ce chiffre regroupe "les postes d'enseignants, d'enseignants spécialisés, de directeurs d'école, d'enseignants stagiaires et d'enseignants remplaçants" et que par conséquent les enseignants ne sont pas tous devant élèves. Certains directeurs d’école peuvent sont ainsi déchargés à mi-temps ou à plein temps, et au cours de leur année de stage, les enseignants stagiaires peuvent exercer en classe à mi-temps ou tiers temps en fonction de leur statut.

Reste qu’à un peu plus d’un mois de la rentrée des classes, la Ville de Lyon se dit inquiète de la tension qui pourrait toucher certaines classes, où le nombre d’élèves dépasserait 26 à 27 élèves. Soit plus que le seuil de 25 enfants jugé acceptable par la municipalité. La Ville regarde notamment avec attention les situations des écoles Lamartine (2e), Buisson (5e) et Combe Blanche (8e) et entend de nouveau échanger au mois d’août avec le rectorat sur ce sujet.