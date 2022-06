Depuis quelques années déjà, l'ENS Lyon est réputée pour son rayonnement international et se classe parmi les meilleures universités du monde. Le nouveau classement 2023 de QS World University Ranking vient confirmer cela.

Le très réputé QS World University Ranking, qui publie un classement des universités les plus réputées dans le monde, vient de publier sa version 2023. Basé sur six indicateurs qui mesurent les atouts des établissements en recherche, formation, employabilité et internationalisation, le classement fait partie des trois classements internationaux les plus reconnus dans le monde. Pour la 4e année de suite, l'École normale supérieure de Lyon est très bien positionnée.

En effet, l'ENS se classe 111e, progressant de 19 places comparée à l'année passée. Elle intègre le top 8 % des meilleures universités du monde. Rien que cela.

L'ENS Lyon, meilleure université de province

Pour la 4e année consécutive, l'ENS de Lyon se positionne à la 5e place parmi les établissements français d'enseignement supérieur et de recherche. L'ENS Lyon entend continuer sa marche en avant alors même qu'il se classe premier établissement de France hors Paris. Dans le détail en France, l'ENS se positionne au 4e rang en géologie/physique, 5e en sciences de la terre, et 6e en mathématiques.