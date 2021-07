14 juillet à Lyon : va-t-il pleuvoir pendant le feu d'artifice tiré depuis Fourvière ?

Le feu d'artifice, ce mercredi soir à 22h30, est bien maintenu à Lyon. Il sera tiré, comme d'habitude, de la colline de Fourvière. Le feu d’artifice 2021 sera de grande hauteur (entre 40 et 150 mètres), "pour pouvoir être vu de loin par le plus grand nombre", explique la ville de Lyon. Il commencera à 22h30 et durera 23 minutes.

Pour le feu d'artifice du 14 juillet, annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, la ville de Lyon souhaite donner un message d'espoir à partir de la thématique "le soleil après la pluie". Mais la pluie, elle n'a pas envie de quitter l'ancienne capitale des Gaules depuis plusieurs jours. Il pleut presque tous les jours à Lyon depuis le début de l'été.

Météo France annonce encore de la pluie à Lyon ce mercredi après-midi, mais aussi la nuit prochaine... Et encore jeudi. Plus d'informations à retrouver sur le site de Météo France ici.

Un feu d'artifice "arc en ciel"

Le spectacle se déclinera en sept tableaux de deux minutes dédiés à une couleur de l'arc-en-ciel et à leur représentation symbolique (le rouge pour la passion ou la colère, le bleu "pour un tableau plus calme et apaisé", etc.). Des couleurs qui ne sont pas sans faire penser au symbole multicolore de la communauté LGBT. Toutefois, contactée par Lyon Capitale, la ville de Lyon affirme que "ce n'est pas du tout une référence à la communauté LGBT, mais plutôt à l'espoir d'après pandémie". Avant de préciser que ce n'était "pas non plus l'intention de l'artificier". Le bouquet final consistera quant à lui en une "pluie d'or, pour symboliser le retour du soleil et de la joie".

