Le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré depuis la colline de Fourvière à Lyon, à 22h30, et sera aux couleurs de "l'arc-en-ciel". Selon la Ville, il ne faut pas y voir une référence à la communauté LGBT.

Pour le feu d'artifice du 14 juillet, annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, la ville de Lyon souhaite donner un message d'espoir à partir de la thématique "le soleil après la pluie", même si, à l'heure actuelle, Météo France prévoit de la pluie.

Le spectacle se déclinera en sept tableaux de deux minutes dédiés à une couleur de l'arc-en-ciel et à leur représentation symbolique (le rouge pour la passion ou la colère, le bleu "pour un tableau plus calme et apaisé", etc.). Des couleurs qui ne sont pas sans faire penser au symbole multicolore de la communauté LGBT. Toutefois, contactée par Lyon Capitale, la ville de Lyon affirme que "ce n'est pas du tout une référence à la communauté LGBT, mais plutôt à l'espoir d'après pandémie". Avant de préciser que ce n'était "pas non plus l'intention de l'artificier". Le bouquet final consistera quant à lui en une "pluie d'or, pour symboliser le retour du soleil et de la joie".

"Ce n'est pas du tout une référence à la communauté LGBT mais plutôt à l'espoir d'après pandémie", selon la mairie de Lyon.

Le feu d'artifice sera tiré depuis la colline de Fourvière, entre 40 à 150 mètres de haut, "pour être vu par le plus grand monde". Il durera 23 minutes et commencera à 22h30.

Des bals populaires sur les quais de Saône

Trois bals populaires seront également organisés : répartis sur les quais de Saône, entre le pont Maréchal-Juin et le pont Bonaparte. Ils se dérouleront de 21 heures à minuit, avec une pause pour le feu d'artifice. Le large choix de thématiques musicales devrait plaire à une grande partie des Lyonnais et des Lyonnaises, qui pourront danser sur de la variété française et internationale au niveau de la scène 1 (Jam session), sur du jazz, de la soul ou encore du funk sur scène 2 (Big's Funk Orchestra), ou du swing pour la scène 3 (Washborn Swing For).

Pour ce qui est de l'impact écologique du feu d'artifice, la mairie centrale tient également à souligner son caractère "écoresponsable". Les bombes utilisées sont en effet 100 % biodégradables, principalement faites en carton, et, pour compenser l'impact carbone du spectacle pyrotechnique, la société Brezac participe à des projets forestiers et s'engage à planter quatre arbres, soit "600 kgs de CO2 capturés".

Dispositif de sécurité et mesures sanitaires

Pour rappel, le port du masque et la distanciation sociale seront obligatoires, que vous soyez vaccinés ou non. Enfin, la circulation et le stationnement seront interdits sur les zones précisées sur la carte, ci-dessous, y compris place Bellecour, entre 20 heures et minuit. L'accès aux piétons sera en plus interdit aux alentours de Fourvière. Résidants comme spectateurs voulant assister au spectacle sont "priés de se garer en dehors du périmètre indiqué".